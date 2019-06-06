Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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