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  • 06.06.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 12:19

: 'de çardak çöktü! Göle düşenler var

haberine göre Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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