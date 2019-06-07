Sevgili dehşeti! Şiddet gören Sırp model polise sığındı

ORTAKÖY'de iki yıldır birlikte yaşadığı organizatör sevgilisi Çağrı T.'nin kendisini darp ettiğini iddia eden Sırp model Tanja Dukiç, polise başvurarak sevgilisinden şikayetçi oldu. Dukiç polisteki ifadesinde sevgilisi ile arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını belirterek, "Tartışma büyüyünce saat 00.00'da Çağrı beni tekme ve yumruklarla darp etti. Darbeler netincesinde vücudumun muhtelif yerlerinde morluklar oluştu. Vahşice beni dövdü. Daha sonra kurtulmak istediğim sırada Çağrı boğazıma bıçak dayadı. Bulunduğum odanın kapısını kilitleyerek dışarıya çıkmamı engelledi. Beni darp eden, tehdit eden, hakarette bulunan, özgürlüğümü kısıtlayan Çağrı T.'den davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi. Tanja Dukiç, şikayetinin ardından Türkiye'den ayrılarak Sırbistan'a gitti.