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Katil hemşire 'in filmi çekilecek!

'da , 'i, Delmenhorst ve Oldenburg hastanelerinde biri Türk olmak üzere 85 hastayı öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Niels Högel'in hayatının film olacağı iddia edildi.

Katil hemşirenin filmi çekilecek

Almanya'da , 'i, Delmenhorst ve Oldenburg hastanelerinde biri Türk olmak üzere 85 hastayı öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Niels Högel, "Yaptıklarım için özür dilerim" dedi. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sebastian Bührmann, Högel'in işlediği suçu "akılalmaz" şeklinde nitelendirerek, "Yaptıklarınıza inanamıyorum. Bu kadar da insanlıktan çıkmak asla normal bir durum değil" dedi. Högel'in, durumu ağır hastalara ilaçlar enjekte edip sonrasında da kurtarma girişiminde bulunarak arkadaşlarının gözünde kahraman gibi görünmeye çalıştığı ifade edilmişti. Niels Högel'in hayatının film olacağı da iddia edildi.

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