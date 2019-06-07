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  • 07.06.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 09:33

Gözde merkezi araç girişlerine kapatıldı

için verilen 9 günlük tatilin bitmesine 3 gün kala 'in Edremit ilçesine bağlı Türkiye'nin önemli merkezi Mahallesi, yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Gözde turizm merkezi araç girişlerine kapatıldı

şehir merkezi ve Edremit civarındaki ilçelerin yanı sıra özellikle 'dan gelen vatandaşlar, 'nin sahil kesimlerine yoğun ilgi gösteriyor. tatilin nedeniyle 'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, şehir içinde de zaman zaman ana arterler araç girişine kapatılıyor.

AKÇAY'A GİRİŞ KAPATILDI
Şehir içi trafiğinin dolması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan ana girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri, polis motosikleti ve otomobiliyle Akçay'a girişleri kapatarak, sürücüleri istikametine yönlendirdi. Akçay'a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA
Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği öğrenildi. Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

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