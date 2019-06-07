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  • 07.06.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 13:06

'da faciadan dönüldü

'ın Kurucaşile ilçesinde yağan yağmurun ardından tepeden kopan dev kaya, köy yoluna düştü. Olay sırasında kimsenin yara almaması olası bir faciayı önledi.

Faciadan dönüldü! Tepeden kopan dev kaya...
Kurucaşile'nde sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından Başköy'ün ilçe ile ulaşımını sağlayan yola, tepeden kopan dev kaya düştü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alındı.

İl Özel İdare'den gelecek iş makinesiyle yola düşen kayanın kaldırılacağı belirtildi.

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