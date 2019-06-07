Kurucaşile'nde sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından Başköy'ün ilçe ile ulaşımını sağlayan yola, tepeden kopan dev kaya düştü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alındı.
İl Özel İdare'den gelecek iş makinesiyle yola düşen kayanın kaldırılacağı belirtildi.
İl Özel İdare'den gelecek iş makinesiyle yola düşen kayanın kaldırılacağı belirtildi.
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