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  • 07.06.2019 14:30
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 14:30

'da feci kaza! 1 ölü 3 yaralı

Manavgat'ta bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki İsmail Öztürk ağır yaralanırken, otomobildeki 3 kişi ise hafif yaralandı. Ağır yaralanan Öztürk hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da feci kaza! 1 ölü 3 yaralı

'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Manavgat-Oymapınar kara yolunun Bucakşeyhler ayrımında İsmail Öztürk'ün (18) kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet, Batuhan Ö. yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletli Öztürk ağır, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk yaşamını yitirdi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Otomobil sürücüsü Batuhan Ö. gözaltına alındı.

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