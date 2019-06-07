Ankara'nın Çankaya ilçesinde, marketteki kasada ödeme yapan 9 yaşındaki kız çocuğunun dudağından öpen P.P., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Öveçler Mahallesi'nde meydana geldi. Markete alışveriş yapmak için gelen P.P., kasada aldığı ekmeğin parasını ödeyen 9 yaşındaki kızı dudağından öptü. P.P., daha sonra küçük kızı da yanına alıp, marketten çıktı.