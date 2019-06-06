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  • 06.06.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 16:54

Dönüş başladı! Tatilciler geri geliyor

Ramazan Bayramı'nın son gününde iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı. Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.

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