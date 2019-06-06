Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 128 kazada, 58 kişi öldü, 393 kişi yaralandı.

* Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

* ​Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin'de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

* Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla'da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba (bugün) saat 16.30'a kadar ise 13 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak ve Adana'da meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.