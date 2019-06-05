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  • 05.06.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 14:11

'de grip sanılan çocuğun akciğerinden çıkan şey şok etti

'de soğuk algınlığı şüphesiyle hastaneye götürülen 2 yaşındaki çocuğun akciğerinden 7 milimetre büyüklüğünde bir fıstık çıktı. Sol akciğerindeki fıstık bronkoskopi yöntemiyle çıkarılan minik İbrahim hastaneden taburcu edildi.

İzmir'de, ailesinin soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki çocuğun akciğerinde tespit edilen 7 milimetre büyüklüğünde fıstık operasyonla çıkarılarak, çocuk sağlığına kavuşturuldu.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Cafer ve Zehra Sarıkaya çifti 2 yaşındaki çocukları İbrahim'i geçen çarşamba öksürük ve hırıltı şikayetiyle aile hekimine götürdü.

Muayenede küçük çocuğun sol akciğerindeki sesten şüphelenen doktor, ayrıntılı tetkiklerin yapılması için acil olarak tam teşekküllü hastaneye başvurmalarını önerdi.

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