Türklerin yardımseverliği, dünyayı fethetti. İngiltere'de yaşayan George ve Chiristine Gurr çifti, çocuklarıyla 2016'da tatil için Kuşadası'na gitti. Çiftin oğlunun yola düşürdüğü bir miktar para, vatandaşlar tarafından bulunarak aileye iade edildi. İngiliz aile, birkaç gün sonra da cep telefonunu takside unutup araçtan indi. Taksici de aileye ulaşıp telefonu verdi. İngiliz aile, örnek davranışlardan çok etkilendi. 2016'dan beri ailesiyle tatilini Kuşadası'nda geçiren İngiliz polis George Gurr, Türk insanına hayranlığını, koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırarak gösterdi. Gurr, Türk insanının çok yardımsever olduğunu söyledi ve ekledi: "Önce paranın iade edilmesi, ardından takside unuttuğum telefonun bana ulaştırılması gerçekten inanılmazdı. Tüm bu davranışlar benim kalbimi ısıttı. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim herkes yardımcı olmak için çaba gösteriyor. Bana insanlığın ölmediğini yaşattıkları için minnettarım."
'KALBİMDE TAŞIYORUM'
Gurr, Türk insanına olan sevgisini göstermek amacıyla koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdığını söyledi. Türk insanı ve bayrağının kendisi için çok büyük anlamı olduğunu dile getiren Gurr, "Tatilde Türkiye'ye gelmeye devam edeceğim. Aynada dövmeyi gördüğümde Türkiye'yi ve Türk insanını kalbimde taşıdığını hissediyorum" dedi.
Ailesiyle birlikte 2016 yılından bu yana Kuşadası'nda tatil yapan İngiliz polis, Türkiye'ye olan sevgisini göstermek için koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.
'KALBİMDE TAŞIYORUM'
Gurr, Türk insanına olan sevgisini göstermek amacıyla koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdığını söyledi. Türk insanı ve bayrağının kendisi için çok büyük anlamı olduğunu dile getiren Gurr, "Tatilde Türkiye'ye gelmeye devam edeceğim. Aynada dövmeyi gördüğümde Türkiye'yi ve Türk insanını kalbimde taşıdığını hissediyorum" dedi.
Ailesiyle birlikte 2016 yılından bu yana Kuşadası'nda tatil yapan İngiliz polis, Türkiye'ye olan sevgisini göstermek için koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.
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