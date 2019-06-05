Bugünkü
Takvim

polis , koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı

polis , ailesiyle ’na gitti. Kaybettikleri para ve telefonun kendilerine iade edilmesinden çok etkilendi. Türk insanına hayranlığını ise koluna yaptırdığı Türk bayrağı dövmesiyle gösterdi.

'Gurr'ur duyduk
Türklerin yardımseverliği, dünyayı fethetti. 'de yaşayan George ve Chiristine Gurr çifti, çocuklarıyla 2016'da tatil için 'na gitti. Çiftin oğlunun yola düşürdüğü bir miktar para, vatandaşlar tarafından bulunarak aileye iade edildi. aile, birkaç gün sonra da cep telefonunu takside unutup araçtan indi. Taksici de aileye ulaşıp telefonu verdi. İngiliz aile, örnek davranışlardan çok etkilendi. 2016'dan beri ailesiyle tatilini Kuşadası'nda geçiren İngiliz polis George Gurr, Türk insanına hayranlığını, koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırarak gösterdi. Gurr, Türk insanının çok yardımsever olduğunu söyledi ve ekledi: "Önce paranın iade edilmesi, ardından takside unuttuğum telefonun bana ulaştırılması gerçekten inanılmazdı. Tüm bu davranışlar benim kalbimi ısıttı. 'nin neresine gidersem gideyim herkes yardımcı olmak için çaba gösteriyor. Bana insanlığın ölmediğini yaşattıkları için minnettarım."



'KALBİMDE TAŞIYORUM'
Gurr, Türk insanına olan sevgisini göstermek amacıyla koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdığını söyledi. Türk insanı ve bayrağının kendisi için çok büyük anlamı olduğunu dile getiren Gurr, "Tatilde Türkiye'ye gelmeye devam edeceğim. Aynada dövmeyi gördüğümde Türkiye'yi ve Türk insanını kalbimde taşıdığını hissediyorum" dedi.

Ailesiyle birlikte 2016 yılından bu yana Kuşadası'nda tatil yapan İngiliz polis, Türkiye'ye olan sevgisini göstermek için koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİngiliz polis George Gurr, koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri