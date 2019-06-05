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  • 05.06.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 15:23

Efsaneyi duyan yerli 'na koştu

'nın ilçesinde bulunan dünyaca ünlü , yerli lerin akınına uğradı. Efsaneye konu olan Kızkumu'nu günde yerli ve yabancı 10 bin kişi ziyaret etti.



Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yeşili ve mavisiyle görenleri hayran bırakan 600 metre uzunluğu ve ortalama 3 metre genişliğindeki kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu ziyaretçi rekoru kırıyor. Uzaktan bakılınca deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu'nu RamazanBayramı tatilinde yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

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