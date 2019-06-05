Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yeşili ve mavisiyle görenleri hayran bırakan 600 metre uzunluğu ve ortalama 3 metre genişliğindeki kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu ziyaretçi rekoru kırıyor. Uzaktan bakılınca deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu'nu RamazanBayramı tatilinde yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.
Efsaneyi duyan yerli turist Kızkumu'na koştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu, yerli turistlerin akınına uğradı. Efsaneye konu olan Kızkumu'nu günde yerli ve yabancı 10 bin kişi ziyaret etti.
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