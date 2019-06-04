Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.06.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 11:40

, bayramda ücretsiz mi?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen , ile KGM tarafından işletilen otoyollarda geçişler nedeniyle resmi tatil ilan edilen 9 günlük tatil boyunca ücretsiz olacak. Peki , bayramda ücretsiz mi? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile KGM tarafından işletilen otoyollarda geçişler Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen 9 günlük tatil boyunca ücretsiz olacak. Buna göre 01 haziran 2019 cumartesi saat 00.01 itibarıyla başlayan ücretsiz geçişler 10 haziran 2019 pazartesi günü saat 07.00'ye kadar devam edecek.

Osmangazi Köprüsü Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ve devamındaki otoyol geçişleri bayramda ücretli olmaya devam edecek. Yap – işlet – devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfezi'nin birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü ve otoyollarından geçişler 4-5 ve 6 hazirandaki Ramazan Bayramı boyunca aynı şekilde ücretli olmaya devam edecek. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yolcular bayram süresince her zaman olduğu gibi seyahat kartlarını geçiş cihazına okutacak ancak bakiye düşmeyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOsmangazi Köprüsü Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bayramda ücretsiz mi?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri