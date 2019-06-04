Osmangazi Köprüsü Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ve devamındaki otoyol geçişleri bayramda ücretli olmaya devam edecek. Yap – işlet – devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfezi'nin birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü ve otoyollarından geçişler 4-5 ve 6 hazirandaki Ramazan Bayramı boyunca aynı şekilde ücretli olmaya devam edecek. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yolcular bayram süresince her zaman olduğu gibi seyahat kartlarını geçiş cihazına okutacak ancak bakiye düşmeyecek.