Kalpten buluşma

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve organlarıyla 6 kişiye hayat veren 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın annesi Hülya Budanır, evladının kalbiyle hayata tutunan 25 yaşındaki Burak Zeybek ile bir araya geldi. Nakilden 10 ay sonra bayram arefesinde gerçekleşen buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Budanır, geçen Kurban Bayramı'nda vedalaştığı evladının kalbini dinlemenin heyecanını yaşadı.