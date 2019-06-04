

Ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca iki kadının ölümüne neden oldu. Korkunç kaza 31 Mayıs'ta Adana'da meydana geldi. S.K., direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. Ancak heyecanlanıp fren yerine gaza bastı, kaldırımda oturan Münevver ve Raziye Can'a (74) çarptı. Hastaneye kaldırılan kadınlar kurtarılamadı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Polis, ehliyeti olmadığı ileri sürülenAdliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.Öte yandan Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracın sahibinin kapı komşuları olduğunu söyledi.