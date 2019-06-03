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  • 03.06.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:37

'ta feci kaza! Yaralılar var

'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası otomobil yol kenarına savruldu. Otomobilde bulunan 2 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Zonguldak'ta feci kaza! Yaralılar var

'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kdz. Ereğli'ye bağlı Sücüllü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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