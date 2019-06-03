Zonguldak bayram namazı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Büyüklerin ziyaret edildiği, birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevinç duygularının arttığı Ramazan Bayramı, Zonguldak halkı tarafından huşu içinde karşılanacak. Ramazan ayının sonunda engin bir sevinçle bayramı karşılamaya hazırlanan Zonguldak halkı bayram namazı saatini Diyanet'in resmi internet sitesinden görüntüleyebiliyor. Sizler için Zonguldak bayram namazı saati bilgisini haberimizde toparladık. Peki, Zonguldak bayram namazı saati kaçta? İşte Diyanet 2019 Ramazan Bayramı Zonguldak bayram namazı vakti...

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinden alınan bilgiye göre, 2019 yılında Ramazan Bayramı namazı Zonguldak'da saat 06:01'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİBTİR?

İmam-ı Merginani: "Bayram Namazı, üzerine Cum'a namazı farz olan her mükellefe vaciptir" hükmünü beyan etmektedir. Dolayısıyle bir kimsenin üzerine "Bayram Namazı'nın" vacib olması için:

1) Hür olmalıdır: Köle ve esir olan mü'minlere vacib değildir.

2) Erkek olmalıdır.

3) Mûkim olmalıdır.

4) Sıhhatli olmalı ve yürümeye gücü yetmelidir. Kötürüm, felçli ve âmâ olan kimselere vacip değildir.

Bayram Namazı'nın edâ edilebilmesi için; mükellefin dışında aranan şartlar da şunlardır:

1) Şehirde mûkim olmak: Köylerde bayram namazı kılmak tahrimen mekruhtur.(546)

2) Ulû'lemr'in bizzat kendisi veya görevlendirdiği bir kimse bulunmalıdır ve bayram namazı için izin vermelidir.

3) Vaktinde edâ edilmelidir.

4) İzn-i âmm.

5) Cemaattir.

BAYRAM NAMAZI KAZA EDİLİR Mİ?

Molla Hüsrev: "İmam, Bayram Namazı'nı cemaat ile birlikte edâ etse ve bazı insanlar namazı kaçırsa; o namaz ne vaktinde, ne vaktinden sonra kaza edilemez. Zira Bayram Namazı'nın şartları sadece edâ eden mükellefle tamam değildir" hükmünü zikreder.

İmam-ı Merginani: "Bayram Namazı, edâ edecek kimseyle tamamlanmayan birtakım şartlarla bilinir. Ancak "Hilal" hava bulutlu olduğu için her yerde görülemez ve insanlar; "Ulû'lemr" katında, zeval vaktinden sonra hilali gördüklerine dair şehadette bulunurlarsa, ertesi gün Bayram Namazı edâ edilir. Zira bu meşru bir özürle te'hir etmek hükmündedir. Ayrıca bu hususta da Hadis-i Şerif varid olmuştur. İkinci günde; "Bayram Namazı'nı" men eden meşru bir özür ortaya çıkarsa, ondan sonra (Yani üçüncü gün) o namazı kılamazlar. Zira "Bayram Namazı'nda" asıl olan; tıpkı Cum'a Namazı gibi kaza olunamamasıdır" buyurmaktadır.

Feteva-ı Hindiyye'de de: "Ramazan Bayramı Namazı'nı, özürsüz olarak ikinci güne te'hir etmek caiz değildir. Tebyin'de de böyledir. Kurban Bayramı Namazı'nı birinci gün eda etmeye mani bir özür bulunursa; imam ve cemaat tarafından ikinci veya üçüncü günde de kılınabilir. Bundan sonra kılınamaz. Hiçbir özür yokken, ertesi güne bırakılmış olsa edası yine caizdir. Ancak bu kötü bir iştir. Bayramın ikinci gününde de, Bayram Namazı'nın vakti, aynen birinci günündeki vakti gibidir. Tatarhaniye'de de böyle zikredilmiştir" hükmü kayıtlıdır.

Dikkat edilirse; Ramazan Bayramı Namazı; meşru bir özür olduğu zaman ikinci günü de edâ edilebilir. Üçüncü gün caiz olmaz. Kurban Bayramı namazı ise; meşru özür olduğu zaman; ikinci ve üçüncü günde de edâ olunabilir. Daha sonra edâ etmek mümkün değildir. Şurası da bilinmelidir ki; "Bayram Namazları" ferdi olarak (Yani tek başına) edâ da olunamaz, kaza da edilemez. Ancak edâsının şartlarına riayet edilerek cemaatle kılınabilir.

BAYRAM GECESİ VE GÜNLERİNDE YAPILMASI SEVAP OLAN ŞEYLER

1) Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ve kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez."

2) Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.

3) Güzel koku sürünmek.

4) Temiz ve yeni elbise giyinmek.

5) Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek.

6) Güler yüzlü ve sevinçli görünmek.

7) Yoksullara çokça sadaka vermek.

8) Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek.

9) Kurban kesecekse kurban etinden yiyinceye kadar oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek.

10) Kurban etinden iftar etmek. Çünkü peygamberimiz böyle yaparlardı.

11) Çoluk çocuğuna bolluk göstermek.