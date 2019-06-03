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  • 03.06.2019 13:11
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 13:22

ne zaman? 2019 ne alınabilir?

için geri sayım başladı. Hayatımızda en özel, en değerli varlıklardan olan babalarımız için her yıl Babalar Günü kutlanmaktadır. Bu özel gün için hediyelerini erkenden hazırlamak isteyenler, Babalar Günü'nün ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, ? ne alınabilir? İşte 2019 Babalar Günü tarihi...

Babalar Günü ne zaman? Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babalar için her yıl hediyeler alınarak güzel sözler söylenerek Babalar Günü kutlanmaktadır. Peki, Babalar Günü ne zaman? Bu sene Babalar Günü hangi tarihte? Babalar Günü hediyeleri ne alınabilir? İşte merak edilenler...

2019 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Babalar Günü'nde babaların önemini vurgulamak ve onlara verilen değeri korumak için eğitim kurumlarında Babalar Günü öncesinde etkinlikler yapılır, babalar için hediyeler hazırlanır. 2019 yılında Babalar Günü 16 Haziran'a denk geliyor.

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