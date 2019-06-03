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  • 03.06.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 22:50

2019 resimli mesajları! En güzel, kısa ve anlamlı burada!

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşarken bir yandan da na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu mübarek günde arkadaşlarına, tanıdıklarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen vatandaşlar hakkında araştırma yapıyor. En güzel, kısa ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajlarını sizin için derledik.

Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şimdi birçok kişi Ramazan Bayramı'nda arkadaşlarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek için Ramazan Bayramı mesajlarını araştırıyor. Haberimizde en güzel, kısa ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajlarını sizin için derledik.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

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