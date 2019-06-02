Özel çalışma

TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan'ın Kalanlara Gurbet Gidenlere Memleket Rumeli (Makedonya Türkleri) kitabı yayınlandı. Bengü Yayınları'ndan çıkan kitapta Makedonya Türklüğü geniş biçimde ele alıyor. Rumeli'ye göç ile başlayan eserde dünün Makedonyası, Rumeli'den göç, bugünün Makedonyası ve Makedonya Türklüğü ele alınıyor. Makedonya'da Türk kimliği, Türklerin farklı toplumsal yapıları gibi oldukça ilgi çeken konuların da işlendiği kitapta ülkedeki sivil toplum kuruluşları masaya yatırılıyor. Makedonya'daki Türkçe eğitim sisteminin de geniş çaplı değerlendirildiği eserde Türkçe eğitimin sorunları ve çözüme yönelik çalışmalar da kitapta var. Maskan, "Rumeli'yi tarih ve kültür açısından önemsemeliyiz, zira genetik dokularımızın şekillendiği bölgedir. Stratejik ve siyasi açıdan önemsemeliyiz, zira Avrupa'ya açılan güvenlik kapımızdır. Rumeli bizim nostaljik duygularımızın tatmin edileceği bir coğrafya değil, güvenlik ve istikrarımızın
- Yaşam
- 02.06.2019
- Gazete
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