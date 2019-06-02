Lösemili Öykü Arin'e babasından yarı uyumlu ilik nakli süreci başladı

İzmir'de yaşayan Öykü Arin Yazıcı (4), lösemiye yakalandı. İyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Türkiye genelinde kampanya başlatıldı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Öykü'ye 18 Nisan'da annesi Eylem Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik ise tutmadı. Kötü haber aileyi yıktı. Bu kez baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli süreci başladı. Öykü'nün odasını adeta sınıfa çeviren anne, kızına harfleri öğretmeye çalıştı. Öykü'nün yazdığı ilk kelime ise "Özledim" oldu.
- Yaşam
- 02.06.2019
- Gazete
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