Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.06.2019 05:31
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 05:31

'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 ağır yaralı

'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı da 8 kişi ağır yaralandı. Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesinde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 34 BML 648 plakalı otomobil ile 34 TF 6833 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla sürücülerle ve yolculardan araçların içinde sıkışanlar oldu.



İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içerisine sıkışanları kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede araçların içerisine sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKartal'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 ağır yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri