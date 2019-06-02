İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içerisine sıkışanları kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede araçların içerisine sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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