Bayram öncesinde vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz oldu mu? İşte cevabı...

İSTANBUL'DA BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yolcular bayram süresince her zaman olduğu gibi seyahat kartlarını geçiş cihazına okutacak ancak bakiye düşmeyecek.

İETT, 4 BİN 524 ARAÇLA HİZMET VERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda yolcularımız bayram boyunca İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel'den kartlarını okutarak ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bayram süresince İETT; 4 bin 524 araç, 42 bin 062 sefer ile hizmet verecek. Yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NA ÖZEL SEFER SAATİ UYGULANACAK

İETT otobüslerinde 3 Haziran Arife günü Cumartesi günü geçerli olan sefer tarifesi uygulanırken 4-5-6 Haziranı kapsayan bayram günlerinde bayram için özel olarak oluşturulan sefer tarifesi uygulanacak. Yolcularımız sefer saatlerine İETT'nin resmi web sitesi www.iett.istanbul adresinden ulaşabilecek.

ANKARA'DA BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ankara'da 4 Haziran Salı günü saat 06.00'dan 6 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferikle ücretsiz seyahat edebilecek.

İZMİR'DE BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen bir başka önergeyle de Ramazan Bayramı süresince ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilmesi kararlaştırılmıştı.

ANTALYA'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.