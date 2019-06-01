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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 10:34

haberi: 'den sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat... ()

'den yapılan açıklamasına göre, ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı illerde ise sanağak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Haziran tarihli Meteoroloji raporu...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu olacağı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. İşte 1 Haziran Meteoroloji hava durumu raporu...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın da genellikle batı ve güneybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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