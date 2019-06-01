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  • 01.06.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 11:57

Son dakika haberi: İşçileri servisinin geçişi sırasında : Ölü ve yaralılar var

'nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen da ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İşçileri servisinin geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında oldu.

Patlamada, araçtaki 9 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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