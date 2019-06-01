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  • 01.06.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 14:52

yolunda korkunç ! Otomobil ortadan ikiye bölündü

'ın Eskil ilçesinde, sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çapıştı. da 3 kişiyle birlikte yaralanan Nisa Öztürk, sınava giremedi.

'da içerisinde ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne () girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi ile Esmekaya beldesi arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cavit Ö. (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet D.'nin (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Ö. (14) ve Feyza Ç. (19) yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Servet D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılardan Nisa Ö., LGS kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.



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