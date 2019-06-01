İstanbul'da pırlantacı Gamze'ye borç infazı!

İstanbul Eyüp'te başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. Hazırlanan iddianamede, 31 yaşındaki Gamze Ceylan'ın pırlanta işi ile uğraştığı, 58 yaşındaki şüpheli Hakkı D. ile de bu ticaret dolayısıyla tanıştıkları belirtildi.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, genç kadının iş adamından iş kurma vaadiyle 750 bin lira aldığı, geri ödemeyince ikilinin sokak ortasında tartıştığı sırada korkunç olayın yaşandığı anlatıldı. Hakkı D. ifadesinde, Ceylan ile aralarında duygusal yakınlık olduğunu iddia etti. Hakkı D., Ceylan'dan 750 bin lira alacağı olduğunu ve 3 aydır ödeme yapmadığını ileri sürdü.



MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İzmir'den İstanbul'a geldiğini, birlikte yemeğe çıktıklarını ancak alacak nedeniyle tartıştıklarını anlatan zanlı, "Arabaya binip dolaşmaya başladık. Aramızda tekrar tartışma çıktı. Torpidodan tabancayı almak isterken itiş-kakış oldu. Aracı durdurmaya çalışırken silah patladı" dedi. Ceylan'ı hemen hastaneye götürdüğünü de sözlerine ekleyen Hakkı D., öldürme kastının olmadığını ileri sürdü. Adli Tıp raporunda ise Ceylan'ın kafasından vurulduğunun anlaşıldığı, kafatası kemik kırıklarının mevcut olduğu, ateşli silah yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Tutuklanan zanlı hakkında müebbet hapis istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

19 Temmuz 2018 günü Eyüpsultan'da bir kafede buluşan ikili açmayı planladıkları takı dükkanı hakkında konuştu. Gamze Ceylan'ın dükkanı açmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında kısa süren bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ikili bir otomobile binerek kafeden ayrıldı. İddialara göre, araçta süren tartışma sonrası Hakkı D. ateş ederek Gamze Ceylan'ı başından yaraladı, ardından hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gamze Ceylan kurtarılamazken, şüpheli Hakkı D. gözaltına alındı.