Sınav kağıdını inceletme hakkı var

Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Sonuca inanmıyorum. Bu aşamada ne yapabilirim?
Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize verilmiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.
MOBBINGE UĞRAYANIN KANITLAMASI GEREKİYOR
8 yıldır çalıştığım işyerinde şefim bana kötü davranıyor, en sorunlu işleri veriyor, yaptıklarımı beğenmiyor. Ayak işlerinde kullanıyor, toplantılarda beni görmezden geliyor ve fikirlerimi önemsemiyor. Psikolojim bozuldu. Mobbing nedeniyle iş akdimi nasıl feshedebilirim?
İşçinin mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. Mobbing sayılmayan kötü muameleler kimi zaman işçiye iş akdinin haklı nedenle feshi imkanı verse de mobbing sayılmayacaktır. Okurumuzun anlattığı olayda ise şefinin davranışları sistematik bir şekilde, istifaya yönelik bir eylem şeklinde değerlendirilebilir. Ancak, işçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı, özellikle yaşanılanlara şahit olan iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Özellikle dijital ortamda yapılan hakaret, küçük düşürme, işinizi zorlaştırma, görev tanımını ağırlaştırma gibi yazışma ve belgelerin birer kopyasını almak ispat açısından önemlidir. Mobbinge uğrayan işçi,
● İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilir,
● Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,
● Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir,
● Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir,
● Koşulları söz konusu ise kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir. Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da alabilir. Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde ihbar tazminatına ise hükmedilmeyecektir. Bu davanın mobbing şikayeti ile dava edilmek istenen işverenin ikametgahının bağlı bulunduğu yer mahkemesinde veyahut işyerinin bağlı olduğu iş mahkemesinde açılması gerekmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize verilmiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.
MOBBINGE UĞRAYANIN KANITLAMASI GEREKİYOR
8 yıldır çalıştığım işyerinde şefim bana kötü davranıyor, en sorunlu işleri veriyor, yaptıklarımı beğenmiyor. Ayak işlerinde kullanıyor, toplantılarda beni görmezden geliyor ve fikirlerimi önemsemiyor. Psikolojim bozuldu. Mobbing nedeniyle iş akdimi nasıl feshedebilirim?
İşçinin mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. Mobbing sayılmayan kötü muameleler kimi zaman işçiye iş akdinin haklı nedenle feshi imkanı verse de mobbing sayılmayacaktır. Okurumuzun anlattığı olayda ise şefinin davranışları sistematik bir şekilde, istifaya yönelik bir eylem şeklinde değerlendirilebilir. Ancak, işçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı, özellikle yaşanılanlara şahit olan iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Özellikle dijital ortamda yapılan hakaret, küçük düşürme, işinizi zorlaştırma, görev tanımını ağırlaştırma gibi yazışma ve belgelerin birer kopyasını almak ispat açısından önemlidir. Mobbinge uğrayan işçi,
● İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilir,
● Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,
● Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir,
● Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir,
● Koşulları söz konusu ise kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir. Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da alabilir. Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde ihbar tazminatına ise hükmedilmeyecektir. Bu davanın mobbing şikayeti ile dava edilmek istenen işverenin ikametgahının bağlı bulunduğu yer mahkemesinde veyahut işyerinin bağlı olduğu iş mahkemesinde açılması gerekmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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