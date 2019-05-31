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  • 31.05.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 22:18

nasıl kılınır, saat kaçta kılınır? İşte ...

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün tüm Müslüman alemi tarafından idrak ediliyor. nasıl kılındığı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Peki, kılınır? İşte detaylar...

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

" nasıl kılınır?" sorusu bu mübarek günde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. "Kadir Gecesi'nde neler yapılmalıdır?" ve " kılınır?" sorularıyla ilgili detayları sizin için derledik.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesi'nde edilen ibadetlere ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır. Peki ve kaç rekattır? Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

KADİR GECESİ NAMAZININ KILINIŞI

Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir Gecesi namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

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