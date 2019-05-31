

Çocuklarını feci şekilde döven ebeveynler bu kadarına da 'pes' dedirtti. Bursa'da vicdansız anne, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlendi. Çocuğa şiddet uygulayıp bebek arabasını tekmeledi. O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kütahya'da ise inşaat işçisi İbrahim S. (43), oğulları M.E.S. (8) ile M.S.'yi (6), sokak ortasında dövdü. Mahalleli, olayı cep telefonuyla görüntüledi. Baba gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.