2019 Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı?

Bayram öncesinde uzun yola çıkacak vatandaşlar otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyordu. Bayram öncesi vatandaşlara müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan verdi.

BAYRAMDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı açıklamada, "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Turhan, Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla başlayacağını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan başlayarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğinin kaydetti.