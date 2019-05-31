146 yıllık camide Sakal-ı Şerif heyecanı

Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi'nin gündüzünde ikindi namazına müteakip Kayhan Mahallesi'ndeki 146 yıllık tarihi geçmişi olan Kayhan Cami'de ziyarete açıldı. Özel sandığından çıkarılan Sakal-ı Şerifi gören cemaat duygu dolu anlar yaşadı. Sakal-ı Şerif'i öpen ve bakanların yanı sıra çok sayıda kişi de fotoğrafını çekti.



'İKİNDİ ERKEKLERE, AKŞAM KADINLARA'

Kayhan Cami İmamı Erdal Metin yaptığı açıklamada, "Kutsal emanetlerden olan Sakal-ı Şerif, erkeklere ikindi namazının ardından kadınlara da akşam namazının ardından ziyarete açılacak. Kalabalık ve coşkulu geçti, feyz aldık. Salavat-ı şerifler ve tekbirlerle açıyoruz, aynı şekilde kapatıyoruz" diye konuştu.