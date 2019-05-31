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  • 31.05.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 20:21

146 yıllık camide heyecanı

'da Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, 'nin gündüzünde 146 yıllık 'de ziyarete açıldı.

146 yıllık camide Sakal-ı Şerif heyecanı

, 'nin gündüzünde ikindi namazına müteakip Kayhan Mahallesi'ndeki 146 yıllık tarihi geçmişi olan 'de ziyarete açıldı. Özel sandığından çıkarılan Sakal-ı Şerifi gören cemaat duygu dolu anlar yaşadı. Sakal-ı Şerif'i öpen ve bakanların yanı sıra çok sayıda kişi de fotoğrafını çekti.

'İKİNDİ ERKEKLERE, AKŞAM KADINLARA'
Kayhan Cami İmamı Erdal Metin yaptığı açıklamada, "Kutsal emanetlerden olan Sakal-ı Şerif, erkeklere ikindi namazının ardından kadınlara da akşam namazının ardından ziyarete açılacak. Kalabalık ve coşkulu geçti, feyz aldık. Salavat-ı şerifler ve tekbirlerle açıyoruz, aynı şekilde kapatıyoruz" diye konuştu.



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