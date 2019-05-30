İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 yaşındaki mağdurun olay günü Hadımköy'de bulunan evinden Taksim'e geldiği, saat 02:00 sıralarında bir gece kulübünde alkol alarak zaman geçirdiği kaydedildi. Mağdur genç kızın alkolün ve mekânın verdiği rahatsızlık nedeniyle mekândan çıkarak Taksim meydanına doğru yürüdüğü, Beşiktaş stadına doğru merdivenden indiği, merdivenin bitiminde başı dönünce taşlık alanda biraz oturduğu ifade edildi. Orada karşılaştığı şüpheli Burak B.'nin kendisine ilk önce 'hey sarı' diye bağırdığı, daha sonra yanına geldiği, 'Sigara ister misin' diye sorduğu kaydedildi.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İddianamede, 28 yaşındaki Burak B.'nin genç kızın yanına oturduğu 'Korkma sen de istiyorsun' dediği, mağdurun gitmek üzere ayaklandığı anda başının döndüğü ve tekrar oturduğu, saldırganın mağdureyi öperek taciz etmeye başladığı anlatıldı. Şüphelinin mağduru kolundan sıkı bir şekilde tutarak götürdüğü, mağdurun bırakmasını söylemesi üzerine 'Seni öldürsem kimse duymaz, bağırsan da duymaz' diyerek çimenlik alana çektiği ve burada cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı.

ÇEVREDEN GEÇENLER İMDADINA YETİŞTİ

Bu sırada olay yerinden geçen iki kişinin çimenlik alanda olanları görmesi üzerine emniyet güçlerine haber verdiği belirtildi. Olay yerine gelen polislerle beraber ifadeleri alınmak üzere karakola götürülen Burak B.'nin cinsel istismarda bulunmadığını, mağdurun isteği dâhilinde olduğunu iddia etti.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Savcılık, hakimlikçe tutuklanan Burak B. hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.



SABAH