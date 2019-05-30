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  • 30.05.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 10:54

’de pitbull ısırdığı köpeği yediği dayağa rağmen bırakmadı

İstanbul ’de bir parkta gezdirilen bir başka köpeğe saldırdı. Pitbull'un saldırdığı köpeği vatandaşlar güçlükle kurtarabildi. Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı...


İstanbul 'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda sahibinin gezdirdiği bir başka köpeğe saldırdı. Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbull'u sahibi de engelleyemedi.

Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbull'u döverek yaralı köpeği kurtarabildi. Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken pitbull'un sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı.

PİTBULL GEZDİRMENİN CEZASI 6 BİN 306 LİRA
Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tehlikeli hayvan ırkı sayılan 'pitbull' cinsi köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor.

YAŞANAN ANLAR KAMERADA
Parkın içinde yaşanan bu dehşet anları bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Parktaki vatandaşın çektiği görüntülerde pitbull'un saldırdığı köpeği bırakmadığı ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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