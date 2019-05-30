Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.05.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 13:18

Son dakika haberi: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan son dakika açıklamasına göre yurdun bazı bölgeleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 31 Mayıs 2019 Cuma günü Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri...

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelmesi, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri