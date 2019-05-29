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  • 29.05.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 14:11

'da inşaat çalışmasında lar bulundu

’da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında lar ortaya çıktı. Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu. Tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat havadan da görüntülendi.


Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes sokakta inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Kalıntılar nedeniyle iş makineleri inşaat alanından çıkarılarak çalışmalar durduruldu.

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