1 ton 750 kilo eridi

Sağlık Bakanlığı'nca 5 pilot kentte uygulamaya konulan obezite merkezlerinden birisi de nüfusunun yüzde 40'ı obez olan Gaziantep'te açıldı. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında geçen yıl Nisan ayında açılan merkeze 400 hasta başvurdu. 400 kişi, 13 aylık tedavi süreçlerinde hiç ilaç kullanmadan toplam 1 ton 750 kilo verdi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, obezite merkezleri sayesinde hem insanların ameliyat olmadan sağlığına kavuştuğunu hem de sağlık giderlerinde önemli oranda düşüş yaşandığını söyledi. Özkaya, şöyle konuştu: "Bugün ülkemizdeki insanların ne yazık ki 3'te 1'i obez. Sağlık problemleri açısından bütün herkesin ucundan tutması gereken bir halk sağlığı problemi. 1 ton 750 kiloyu sadece kişileri bilinçlendirerek ve ilaçsız sağladık. Mide ameliyatı gibi cerrahi operasyonların sonuçlarını henüz bilmiyoruz. 10 yıl sonra bu hastalara ne olacak gerçekten bilmiyoruz."
TEDAVİ 48 HAFTA SÜRÜYOR
48 hafta süren 6 basamaklı tedavi sürecinden geçen hastalar da merkezden oldukça memnun olduklarını söyledi. Hastalar, verdikleri kilolarla obeziteye bağlı diğer hastalıklarından da kurtulduklarını dile getirdi. Öznur Özyurt, "6 aydır merkeze geliyorum bu süreçte 30 kilo verdim. Çok dincim, rahatım, yürümeyi sevmezdim artık seviyorum" diye konuştu. Tedaviye 5 ay önce başlayan Hatice Erdoğdu ise "Şeker hastasıydım. 4 öğün insülin ve 2 hap kullanıyordum. 5 ayda 20 kilo verdim. Şimdi sadece 1 hap kullanıyorum" dedi.
TEDAVİ 48 HAFTA SÜRÜYOR
48 hafta süren 6 basamaklı tedavi sürecinden geçen hastalar da merkezden oldukça memnun olduklarını söyledi. Hastalar, verdikleri kilolarla obeziteye bağlı diğer hastalıklarından da kurtulduklarını dile getirdi. Öznur Özyurt, "6 aydır merkeze geliyorum bu süreçte 30 kilo verdim. Çok dincim, rahatım, yürümeyi sevmezdim artık seviyorum" diye konuştu. Tedaviye 5 ay önce başlayan Hatice Erdoğdu ise "Şeker hastasıydım. 4 öğün insülin ve 2 hap kullanıyordum. 5 ayda 20 kilo verdim. Şimdi sadece 1 hap kullanıyorum" dedi.
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