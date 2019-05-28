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  • 28.05.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 14:26

Son dakika: 'den kritik uyarı: Ekstrem sıcaklar geliyor! Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın

Ramazan bayramına 1 hafta kala Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. 'den yapılan açıklamada, ’da hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseleceği ve hastaların, çocukların ve yaşlıların dışarı çıkmaması konusunda uyarı yapıldı. Bodrum başta olmak üzere tüm Ege sahillerinde sıcaklıkların 5 ila10 derece arasından artacağı öğrenildi.

Meteoroloji'den kritik uyarı!

Haziran ayına birkaç gün kala, yaz mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkların 10 derece kadar artacağı öğrenildi. 'dan gelen nın etkisini gösterdiği 'da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bodrum'da hava sıcaklığının 29-30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞ IŞINLARINDAN UZAK DURUN
Genel Müdürlüğü de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısını yaparak şu ifadelere yer verdi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir."

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