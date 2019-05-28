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Lezzetli ve sağlıklı: Güveç

Pişirme malzemelerinin en eskilerinden olan toprak larda yapılan yemekler, lezzetli olmalarının yanı sıra sağlıklı seçeneklerdir. Kalabalık Ramazan sofraları için lezzetli ve kolay hazırlanan bir alternatif olarak lerini tercih edebilirsiniz

Lezzetli ve sağlıklı: Güveç



Topraktan yapılan güveç kaplarda pişen yemekler dünyanın pek çok mutfağında olduğu gibi bizim mutfağımızda da çok sevilir. Eskiden evlerde hazırlanan güveçlerin, mahalle fırınına gönderilip pişirilmesi geleneği, bugün bazı yörelerimizde devam etse de güveç artık daha çok evlerde pişiriliyor. Kalabalık sofraların lezzetli, bereketli ve sağlıklı yemeklerinden olan güveçler hazırlık aşamasından sonra hiç uğraş gerektirmeden fırına atılıp pişirilir. O nedenle güveç yemekleri kalabalık Ramazan sofraları için de pratik bir seçenektir. Ancak lezzetli güveç yemekleri pişirmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var: İlk kullanımdan önce:

Satın aldığınız güveci kullanmadan önce, ıslak bir bezle silin veya deterjan kullanmadan ılık su ile yıkayın. Ters çevirip iyice kurutun. Daha sonra tereyağı veya kuyruk yağı ile hem içini hem dışını iyice yağlayın. Varsa kapağına da aynı işlemi uygulayın. Güveci soğuk fırına koyun. Fırını 180 derecede ısıtıp, 30 dakika bekletin. Fırını kapatıp, güveç tamamen soğuyana dek içinde bekletin. Daha sonra ılık su ile yıkayıp kurutun.

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