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  • 27.05.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 17:43

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

'den geçen Meriç Nehri'nin kenarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurdu köyü yakınlarında Meriç Nehri kenarında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.

Yurt dışına yasa dışı yoldan geçmek isterken boğulan bir kaçağa ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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