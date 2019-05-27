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  • 28.05.2019 01:31
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 01:31

'da dev operasyon: 3 bin ilaç ele geçirildi

'da polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan otobüste 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi.Bavulun sahibi olduğu belirlenen uyruklu kişi  gözaltına alındı.

Ankara'da dev operasyon! Durdurulan otobüste...

Alınan bilgiye göre, kente çok sayıda kaçak ilaç sokulacağı ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otobüsü Gölbaşı girişinde durdurdu.

Otobüste yapılan aramada bir yolcunun bavuluna gizlenen 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen uyruklu kişi gözaltına alındı.

Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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