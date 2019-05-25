Sisteme sızan hapse girer

İşten çıkardığım kişi gizlice verilere sızmış. Dava açabilir miyim?
Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suç olarak nitelendirilir. İşten çıkarılan kişinin devam eden kötü niyeti sonucunda yasal olmayan süreçlerde belirli bir kişiyi hedef alarak girdiği bu çatışma kendisini haklı kılmayacaktır. Türk Ceza Kanunumuzun 243-246. Maddeleri arasında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da iş bu fiil suç teşkil etmektedir.
RAPOR SİSTEME İŞLENMELİ
İşveren olarak işçinin istirahat raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorunlu mu?
İşçinin hastalık zamanında istirahat raporu alması, maaşında yaşanacak kesintinin olmaması ve eksik gün sayılmaması adına iş hukuku kapsamında önemliyken, işverene teslim edilen raporun SGK tarafına bildirilmesi gerekir. İşveren tarafından bu belge '01-İstirahat' yazısı ile e-bildirge sistemine girilmelidir. SGK ise 'çalışmadı' bildirimini alarak, işçiye rapor parasını ödüyor. Aynı zamanda çalışan istirahat raporu aldığı halde, çalışmaya devam ediyorsa, işveren bunu da bildirmekle yükümlüdür. Eğer işveren işçinin 'çalıştı' bildirimini yapmazsa, SGK işçiye raporlu göründüğü için 'çalışmadı' rapor parasını ödeyecektir. Yaşanan aksi durumun tespiti dahilinde, işverene para cezası ödenir, işçinin de çalışmadığı zannedilerek yatırılan rapor parası geri alınır. Her şartta işveren istirahat rapor bilgisini sisteme girmekle zorunlu tutulur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suç olarak nitelendirilir. İşten çıkarılan kişinin devam eden kötü niyeti sonucunda yasal olmayan süreçlerde belirli bir kişiyi hedef alarak girdiği bu çatışma kendisini haklı kılmayacaktır. Türk Ceza Kanunumuzun 243-246. Maddeleri arasında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da iş bu fiil suç teşkil etmektedir.
RAPOR SİSTEME İŞLENMELİ
İşveren olarak işçinin istirahat raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorunlu mu?
İşçinin hastalık zamanında istirahat raporu alması, maaşında yaşanacak kesintinin olmaması ve eksik gün sayılmaması adına iş hukuku kapsamında önemliyken, işverene teslim edilen raporun SGK tarafına bildirilmesi gerekir. İşveren tarafından bu belge '01-İstirahat' yazısı ile e-bildirge sistemine girilmelidir. SGK ise 'çalışmadı' bildirimini alarak, işçiye rapor parasını ödüyor. Aynı zamanda çalışan istirahat raporu aldığı halde, çalışmaya devam ediyorsa, işveren bunu da bildirmekle yükümlüdür. Eğer işveren işçinin 'çalıştı' bildirimini yapmazsa, SGK işçiye raporlu göründüğü için 'çalışmadı' rapor parasını ödeyecektir. Yaşanan aksi durumun tespiti dahilinde, işverene para cezası ödenir, işçinin de çalışmadığı zannedilerek yatırılan rapor parası geri alınır. Her şartta işveren istirahat rapor bilgisini sisteme girmekle zorunlu tutulur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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