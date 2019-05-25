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Öğrencilerden kedi 'ye duygusal veda

Öğrencilerle derse giren için veda vakti geldi. Sahibiyle gidecek olan sevimli kedi, sınıf arkadaşlarından ayrıldı. Çocuklar ağladı.

Pisi bırakma Tombi
İzmir Bayraklı'daki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri, "" adını verdikleri kediye sınıfta baktı. Sevimli kedi herkesin sevgisini kazandı. Bazı verilerin şikayeti üzerine geçen yıl okuldan uzaklaştırılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle yeniden sınıftaki yerini alan Tombi, açıldı! Tombi'ye bakan öğretmen İvaşçu, kedisiyle birlikte gelecek ay 'ye taşınma kararı aldı. Tombi'den ayrılacak olan 4. sınıf öğrencileri ise duygusal anlar yaşadı. Öğretmen , mezuniyet kıyafeti giydirdiği Tombi'ye sembolik diploma töreni hazırladı. Artık Tombi'yle aynı sınıfı paylaşamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan öğrenciler, veda töreninde sevimli dostlarından ayrılırken duygusal anlar yaşadı. Bazı öğrenciler "Bizi bırakma Tombi" diye ağladı. Tombi'nin bakımını üstlenen öğretmen Özlem Pınar İvaşcu, "Bu ayrılık hem çocuklara hem bana çok zor geliyor" derken, öğrencilerden Muhammet Emir Bayram, "Çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

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