Kiralık dehşet

Otomobil kiralayan gençlerin gezintisi faciayla bitti. Kaza dün Denizli'de meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin bulunduğu Fırat Çelebi'nin (22) kullandığı otomobil karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki TIR ile çarpıştı. Korkunç kazada can pazarı yaşandı. Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybetti. Yaralı öğrenciler Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay (21) Fırat Çelebi, diğer sürücü Boran ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan hastaneye kaldırıldı. Atabay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ebru Durak, 21 yaşındaydı. Kazada can vermesi sevenlerini yasa boğdu.
Ebru Durak, 21 yaşındaydı. Kazada can vermesi sevenlerini yasa boğdu.
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