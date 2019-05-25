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Kiralık dehşet

Üniversiteli gençler, otomobil kiraladı. Gezintiye çıktı. TIR’a çarptı. Korkunç da, 2’si öldü, 5’i yaralandı...

Kiralık dehşet
Otomobil kiralayan gençlerin gezintisi faciayla bitti. dün 'de meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin bulunduğu Fırat Çelebi'nin (22) kullandığı otomobil karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki TIR ile çarpıştı. can pazarı yaşandı. Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybetti. Yaralı öğrenciler Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay (21) Fırat Çelebi, diğer sürücü Boran ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan hastaneye kaldırıldı. Atabay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



, 21 yaşındaydı. Kazada can vermesi sevenlerini yasa boğdu.

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