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  • 25.05.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 09:35

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

, ’ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.

Ankara'nın en eskisi kapandı!

Başkent'in en eski sağlık kuruluşu olan 'nin üç ay önce başlayan 'ne taşınma süreci tamamlandı. 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019'dan itibaren Bilkent'teki Şehir Hastanesi'ne taşındığı belirtildi. Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi.

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