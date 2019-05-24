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  • 24.05.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 20:11

Son dakika: 'de TIR, kamyona çarptı; yönü ulaşıma kapandı

İzmit'te, yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı. nedeniyle  yönü, ulaşıma kapanırken, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

, akşam saatlerinde, yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, kamyona arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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