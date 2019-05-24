Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, kamyona arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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