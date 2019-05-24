Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin 12.30 yarışması için ipucu sorusu hem müşteriyi hem de iş yerine zaman kazandıran bir ödeme yönteminden geliyor. Peki, Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödeme yöntemine ne ad verilir? İşte 24 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (24 MAYIS 2019)

Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "İpucumuz hem müşteriye hem işyerine zaman kazandıran, hızlı bir ödeme bir yöntemi. Cep telefonu ile temas olmadan yapılır.🤳Bu işleme ne ad veriliyor biliyor musunuz?" denildi.