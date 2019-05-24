Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.05.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 11:47

ipucu sorusu: Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödeme yöntemine ne ad verilir? 24 Mayıs

ipucu sorusu bir ödeme yönteminden geliyor. Bugün 12.30'da yapılacak mini hadi yarışması öncesi ipucu sorusu Hadi'nin resmi instagram hesabından paylaşıldı. Peki, Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödeme yöntemine ne ad verilir? İşte 24 Mayıs sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin 12.30 yarışması için ipucu sorusu hem müşteriyi hem de iş yerine zaman kazandıran bir ödeme yönteminden geliyor. Peki, Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödeme yöntemine ne ad verilir? İşte 24 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (24 MAYIS 2019)

Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "İpucumuz hem müşteriye hem işyerine zaman kazandıran, hızlı bir ödeme bir yöntemi. Cep telefonu ile temas olmadan yapılır.🤳Bu işleme ne ad veriliyor biliyor musunuz?" denildi.

İşte cevabı..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHadi ipucu sorusu: Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödeme yöntemine ne ad verilir? 24 Mayıs
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri