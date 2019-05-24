Ankara cuma saati! İslam alemi öğle vakti kılınacak cuma namazı için hazırlanıyor. Ankaralılar Ramazan ayının 3'üncü cuma namazını kılacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan farz namazlardan cuma namazı Ankara'da saat kaçta kılınacak? İşte 24 Mayıs Ankara cuma namazı vakti...

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ (24 MAYIS 2019)

Ankara'da bugün cuma namazı saat 12.50'de okunacak ezanın ardından kılınacak.

24 Mayıs Ankara namaz vakitleri;

İmsak: 03:32

Güneş: 05:20

Öğle: 12:50

İkindi: 16:46

Akşam: 20:11

Yatsı: 21:51

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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı vacib(farz)dır. Onun vucubiyyeti kitab, sünnet ve icma ile sabittir. Müslümanlar cemaat ile onu iki rekât olarak kılarlar, farz-ı ayndır. Herhangi bir özür sebebiyle cuma namazı kaçırılacak olursa, öğle namazı onu telâfi eder. Kur'ân'dan delili yüce Allah'ın şu buyruğudur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (el-Cumua, 62/9)

CUMA NAMAZINDA OKUNAN DUALAR

- Sübhaneke: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

- Ettehiyyâtü: Ettehiyyâtü-lillâhi ves-selevâtü vet-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü ella ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

- Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik: Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.

Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ bârekte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.

- Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli: Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb.

- Kunut Duaları: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.