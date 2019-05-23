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  • 23.05.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 21:18

MPİ 23 Mayıs açıklandı! İşte haftanın kazanan numaraları (23.05.2019)

Her hafta perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan 'da haftanın sonuçları belli oldu. Şimdi birçok kişi merakla nı araştırıyor. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte ...

23 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı

Her hafta perşembe günleri çekilen 'da meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçlarını açıkladı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte bu haftanın şanslı numaraları...

21 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 10 - 27 - 31 - 34 - 36 - 47

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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