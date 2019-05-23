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  • 23.05.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 10:43

Diyanet takvimi: ne zaman, hangi gün? 2019 kaç gün?

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay olması münasebetiyle mübarek bir ay olan Ramazan ayının sonlarına doğru gelinirlen, bayram tatili için hazırlık yapan vatandaşlar, bayramın bu sene hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2019 hangi gün? kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayramlar neşe, sevinç, sevme, sevilme ve sevindirme günleridir. Toplumların milli birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı, dayanışma ve kaynaşmanın daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimleridir. Peki, 2019 Ramazan Bayrmaı ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Ramazan Bayramı ile ilgili merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan mübarek Ramazan ayının son orucunu 03 Haziran 2019 Pazartesi günkü iftarla yolcu edecek ve 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nı huşu içinde karşılayacak.

Bayram üç gün sürecek ve 6 Haziran Perşembe günü son bulacak.

Ramazan bayramı tatili, bayramda yapılması gerekenler ve bayram namazı gibi bilgiler için diğer sayfaları ziyaret edin...

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