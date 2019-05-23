Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayramlar neşe, sevinç, sevme, sevilme ve sevindirme günleridir. Toplumların milli birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı, dayanışma ve kaynaşmanın daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimleridir. Peki, 2019 Ramazan Bayrmaı ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Ramazan Bayramı ile ilgili merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan mübarek Ramazan ayının son orucunu 03 Haziran 2019 Pazartesi günkü iftarla yolcu edecek ve 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nı huşu içinde karşılayacak.

Bayram üç gün sürecek ve 6 Haziran Perşembe günü son bulacak.